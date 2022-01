Migranti | Frontex | Duecentomila arrivi in Ue nel 2021 | +57% in un anno

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Migranti Frontex

DAL CORRISPONDENTE DA CATANIA. Il 2021 è stato l'anno con il numero più alto di arrivi diin Europa dal 2017, sfiorando le duecentomila persone. Lo afferma il report mensile di, l'agenzia Ue per le frontiere esterne, con cui oggi è stato fatto il bilancio dell'intero anno ...ha inoltre rilevato un forte aumento degli arrivi diattraverso il Mediterraneo centrale, i Balcani occidentali e Cipro. La principale rotta percorsa daiè stata il ...Sono poco meno di 200 mila i migranti arrivati irregolarmente in Europa nel 2021, una cifra record dal 2017. Secondo i dati Frontex, l'aumento è del 36% rispetto al 2019 ...Sono stati quasi 200 mila gli attraversamenti irregolari delle frontiere europee nel 2021, in crescita, oltre i livelli pre-covid e a nuovi massimi dal 2017, con la rotta del Mediterraneo centrale anc ...