Lazio, Muriqi via? «Ci piacerebbe tornare a Istanbul»

Vedat Muriqi e sua moglie si trovano in Turchia. Ma quali sono le ultime sul futuro dell'attaccante kosovaro? Le parole della compagna Muriqi ha partecipato come pubblico ad programma comico turco in onda su Kanal D. Il calciatore della Lazio è stato interrogato sul suo futuro. Queste le sue parole: DICHIARAZIONI – «Siamo qui per le vacanze. Siamo molto felici di essere in questa bellissima città. Noi come famiglia l'abbiamo adorata e ci piace moltissimo. Cerchiamo di venire qui ogni volta, anche se ci sono 1-2 giorni di riposo». A parlare, come riportato dal portale turco Hurriyet, è stata anche sua moglie Edibe: «Non sono mai stata soddisfatta a Roma. Certo, vorrei tornare a Istanbul. Di chi vorrei leggere la mente? Di Ali Koç». Ossia il presidente del Fenerbahce.

