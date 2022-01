Insigne, il dott. Canonico svela i tempi di recupero (Di martedì 11 gennaio 2022) Raffaele Canonico, responsabile dello staff medico della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” dei tempi di recupero di Lorenzo Insigne. Di seguito quanto evidenziato: Insigne infortunio recupero “Insigne ha avuto un piccolo trauma distrattivo all’adduttore breve. Un paio di settimane dovrebbero bastare per consentirgli di recuperare, abbiamo già iniziato il lavoro individuale e la riabilitazione. Insigne ha sempre risposto bene agli infortuni, anche rispetto a quelli che erano i tempi di guarigione previsti. Ovviamente va valutato giorno dopo giorno, step by step”. Leggi su spazionapoli (Di martedì 11 gennaio 2022) Raffaele, responsabile dello staff medico della SSC Napoli, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione “Radio Goal” deididi Lorenzo. Di seguito quanto evidenziato:infortunioha avuto un piccolo trauma distrattivo all’adduttore breve. Un paio di settimane dovrebbero bastare per consentirgli di recuperare, abbiamo già iniziato il lavoro individuale e la riabilitazione.ha sempre risposto bene agli infortuni, anche rispetto a quelli che erano idi guarigione previsti. Ovviamente va valutato giorno dopo giorno, step by step”.

