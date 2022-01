Infortunio Spinazzola, c’è la data del rientro in campo (Di martedì 11 gennaio 2022) Leonardo Spinazzola conta ormai i giorni che lo separano dalla completa guarigione dal suo Infortunio: ecco la possibile data del rientro Finalmente buone notizie per Leonardo Spinazzola, ormai vicino al totale recupero dall’Infortunio patito durante Euro 2020. Come riportato da Sky Sport, il laterale della Roma e della Nazionale si sta allenando ancora in solitudine ma sta spingendo molto. Il 15 gennaio ci sarà il responso medico per riprendere il contatto con il pallone. Nel caso le sensazioni fossero positive, possibile che dopo la sosta di fine gennaio possa tornare tra i convocati. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Leonardoconta ormai i giorni che lo separano dalla completa guarigione dal suo: ecco la possibiledelFinalmente buone notizie per Leonardo, ormai vicino al totale recupero dall’patito durante Euro 2020. Come riportato da Sky Sport, il laterale della Roma e della Nazionale si sta allenando ancora in solitudine ma sta spingendo molto. Il 15 gennaio ci sarà il responso medico per riprendere il contatto con il pallone. Nel caso le sensazioni fossero positive, possibile che dopo la sosta di fine gennaio possa tornare tra i convocati. L'articolo proviene da Calcio News 24.

