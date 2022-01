Geometria applicata al calcio | la precisione chirurgica di Stanislav Lobotka

Leggi su spazionapoli

(Di martedì 11 gennaio 2022) Il Napoli ha aperto questo 2022 con due belle prestazioni contro Juventus e Sampdoria, guadagnano 4 punti in campionato. Oltre il gradito ritorno da titolare di Faouzi Ghoulam, le tante assenze tra i titolari azzurri hanno “costretto” Luciano Spalletti a schierare un duo di centrocampo inedito. Infatti, per la prima volta in stagione,e Diego Demme sono partiti entrambi titolari. Il centrocampista slovacco è una delle più belle sorprese di questa stagione. Dichiarato come possibile partente nello scorso mercato, il classe ’94 è stato rivitalizzato da Spalletti nel corso dei due ritiri precampionato e adesso si sta ritagliando lo spazio che merita.Sono passati ormai due anni da quel 15 gennaio 2020, data dell’approdo dial Napoli. La tifoseria ...