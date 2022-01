“Far lavorare sanitari positivi con tre dosi nei reparti Covid” (Di martedì 11 gennaio 2022) “La pressione sugli ospedali sta crescendo in maniera esponenziale”, e siccome “siamo in un momento di emergenza dobbiamo ragionare in termini di emergenza: i medici e gli infermieri positivi al tampone per Covid-19, ma asintomatici e con tre dosi di vaccino fatte, credo possano lavorare nei reparti Covid. Prevedere quarantena e isolamento in questo momento è inutile e dannoso al sistema”. Parola di Nino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area medica, cronicità e continuità assistenziale all’Asst Ovest Milanese, che “dalla prima linea” affida all’Adnkronos Sallute una proposta forte “per affrontare la nuova ondata epidemica” spinta dalla variante Omicron. Specialista in medicina interna, ematologia, immunologia clinica e allergologia, nel novembre 2020 Mazzone si ritrovò ... Leggi su italiasera (Di martedì 11 gennaio 2022) “La pressione sugli ospedali sta crescendo in maniera esponenziale”, e siccome “siamo in un momento di emergenza dobbiamo ragionare in termini di emergenza: i medici e gli infermierial tampone per-19, ma asintomatici e con tredi vaccino fatte, credo possanonei. Prevedere quarantena e isolamento in questo momento è inutile e dannoso al sistema”. Parola di Nino Mazzone, direttore del Dipartimento di Area medica, cronicità e continuità assistenziale all’Asst Ovest Milanese, che “dalla prima linea” affida all’Adnkronos Sallute una proposta forte “per affrontare la nuova ondata epidemica” spinta dalla variante Omicron. Specialista in medicina interna, ematologia, immunologia clinica e allergologia, nel novembre 2020 Mazzone si ritrovò ...

"Far lavorare sanitari positivi con tre dosi nei reparti Covid" Adnkronos