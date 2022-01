Draghi,Sassoli simbolo umanità e generosità,siamo sgomenti (Di martedì 11 gennaio 2022) Mario Draghi esprime il suo più sentito cordoglio per la morte di David Sassoli. "Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato, Sassoli è stato simbolo di equilibrio, umanità, ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 11 gennaio 2022) Marioesprime il suo più sentito cordoglio per la morte di David. "Uomo delle istituzioni, profondo europeista, giornalista appassionato,è statodi equilibrio,, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni… - TgLa7 : #Draghi, Sassoli simbolo umanita' e generosita',siamo sgomenti. Cordoglio governo,profondo europeista,doti riconosciute da tutti - repubblica : Morto David Sassoli, il cordoglio del mondo politico. Mattarella: 'Profondo dolore'. Draghi: 'Simbolo di equilibrio… - Rossana44792035 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni, pro… - Pensiero0 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, esprime cordoglio per la morte di David #Sassoli: uomo delle istituzioni, pro… -