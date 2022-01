Covid, violati sistemi informatici: disservizi nel Napoletano (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoviolati i sistemi informatici, a causa di un attacco hacker nella giornata di ieri: la conseguenza sono limitazioni ai servizi forniti all’utenza dall’Asl Napoli 3 Sud. A spiegarlo è la direzione strategica dell’azienda sanitaria con sede centrale a Torre del Greco (Napoli) che, attraverso una nota diramata dal proprio ufficio stampa, informa ”l’utenza che si sta lavorando senza sosta per il superamento dei disservizi causati e per ripristinare al più presto e pienamente ogni attività offerta al cittadino” e di come ”l’evento dannoso è già stato portato a conoscenza delle autorità competenti”. Al fine di garantire tutta l’operatività possibile, la Napoli 3 Sud provvederà nei giorni a venire a pubblicare ulteriori comunicazioni, riportanti modalità alternative di fruizione dei servizi ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 11 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto, a causa di un attacco hacker nella giornata di ieri: la conseguenza sono limitazioni ai servizi forniti all’utenza dall’Asl Napoli 3 Sud. A spiegarlo è la direzione strategica dell’azienda sanitaria con sede centrale a Torre del Greco (Napoli) che, attraverso una nota diramata dal proprio ufficio stampa, informa ”l’utenza che si sta lavorando senza sosta per il superamento deicausati e per ripristinare al più presto e pienamente ogni attività offerta al cittadino” e di come ”l’evento dannoso è già stato portato a conoscenza delle autorità competenti”. Al fine di garantire tutta l’operatività possibile, la Napoli 3 Sud provvederà nei giorni a venire a pubblicare ulteriori comunicazioni, riportanti modalità alternative di fruizione dei servizi ...

