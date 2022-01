Cina: la città di Anyang in quarantena a causa della variante Omicron (Di martedì 11 gennaio 2022) . I 5,5 milioni di abitanti della città sono stati confinati in casa I Giochi Olimpici di Pechino si avviCinano e la Cina decide di intervenire e di correre ai ripari. La città di Anyang, che conta ben 5 milioni di abitanti, è stata messa in quarantena in seguito alla variante Omicron. La Cina, fin dall’inizio della pandemia, ha sempre adottato delle misure radicali e drastiche, al fine di proteggere la salute della popolazione e di contenere i contagi. Nella fattispecie ad Anyang, da sabato, sono stati registrati 84 contagi, tra i quali due casi della nuova variante. Di conseguenza, sono stati presi i seguenti ... Leggi su zon (Di martedì 11 gennaio 2022) . I 5,5 milioni di abitantisono stati confinati in casa I Giochi Olimpici di Pechino si avvino e ladecide di intervenire e di correre ai ripari. Ladi, che conta ben 5 milioni di abitanti, è stata messa inin seguito alla. La, fin dall’iniziopandemia, ha sempre adottato delle misure radicali e drastiche, al fine di proteggere la salutepopolazione e di contenere i contagi. Nella fattispecie ad, da sabato, sono stati registrati 84 contagi, tra i quali due casinuova. Di conseguenza, sono stati presi i seguenti ...

