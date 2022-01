Tragedia in albergo, cade in piscina: muore un bimbo di 2 anni (Di lunedì 10 gennaio 2022) La caduta in piscina non ha dato scampo a un bimbo di 2 anni. Il piccolo si trovava in un albergo dell’Alto Adige con la famiglia, quando è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in piscina. Immediati sono arrivati i soccorsi allertati proprio dal papà e la mamma del piccino che hanno trovato il bimbo privo di sensi in acqua. La macchina dei soccorsi è stata veloce e il bambino trasportato in codice rosso all’ospedale di Bressanone. Le condizioni critiche nelle quali versava il piccolino hanno indotto i sanitari a disporre il trasferimento in una clinica di Innsbruck. Nonostante i disperati tentativi di salvare la vita del piccino, per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare. (Il Faro online) Leggi su ilfaroonline (Di lunedì 10 gennaio 2022) La caduta innon ha dato scampo a undi 2. Il piccolo si trovava in undell’Alto Adige con la famiglia, quando è sfuggito al controllo dei genitori ed è caduto in. Immediati sono arrivati i soccorsi allertati proprio dal papà e la mamma del piccino che hanno trovato ilprivo di sensi in acqua. La macchina dei soccorsi è stata veloce e il bambino trasportato in codice rosso all’ospedale di Bressanone. Le condizioni critiche nelle quali versava il piccolino hanno indotto i sanitari a disporre il trasferimento in una clinica di Innsbruck. Nonostante i disperati tentativi di salvare la vita del piccino, per quest’ultimo non c’è stato nulla da fare. (Il Faro online)

