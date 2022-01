Tegola Benevento | lesione per Elia | i tempi di recupero

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Non è iniziato nel migliore dei modi l’anno per Salvatore. L’esterno giallorosso si è procurato unadi primo grado al bicipite femorale destro durante una seduta di allenamento e dovrà stare a riposo per almeno tre settimane. Il giocatore, come comunica ilCalcio, è stato visitato dal medico sociale Enrico D’Andrea che ha stabilito idi, stando al calendario attuale, salterà certamente i confronti con Monza, Spal e Alessandria. L'articolo proviene da Anteprima24.it.