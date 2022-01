Technics svela una cuffia on-ear wireless mostruosa | 60 ore di autonomia con un suono fantastico | è la EAH-C800

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Delle cuffie capaci di funzionare per quasi tre giorni di fila? Ce le presenta direttamentecon il suo ultimo prodotto fenomenale, e che potrebbe interessarci per quello che ha da mettere in gioco. Questa tipologia di cuffie, sicuramente, è molto ricercata perché i gamer cercano sempre degli headphones professionali – Computermagazine.itSono state proposte un paio di cuffie davvero spettacolari e che offrono una riduzione del rumore esorbitante. Infatti, stiamo parlando delle EAH-con un prezzo di listino di 349,99 euro, le cui caratteristiche non lasciano per nulla a desiderate visto e considerato che siamo interessanti. LEGGI ANCHE: TP Link ha presentato il router con le antenne “mobili”: sarà in grado di adattarsi sempre per ottimizzare il Wi-Fi Infatti, il punto di forza di questo dispositivo possiamo dire che sia il ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Technics svela

Computer Magazine

Sempre grazie alla controllata, risulta presente il beneficio del suono direzionale , magari per non disturbare chi dorme accanto al salotto o per agevolare l'utente specifico che in un ...Sempre grazie alla controllata, risulta presente il beneficio del suono direzionale , magari per non disturbare chi dorme accanto al salotto o per agevolare l'utente specifico che in un ...Panasonic ha presentato al CES 2022 di Las Vegas le nuove cuffie Technics A800 con cancellazione del rumore, a 349,99 Euro.Il visore AR/VR potrebbe implementare tre display AMOLED ed essere proposto ad un prezzo di migliaia di euro. Ecco come potrebbe funzionare ...