Supercoppa: Andrea Agnelli ha il Covid, non sarà a San Siro (Di lunedì 10 gennaio 2022) Andrea Agnelli non sarà a San Siro per assistere alla sfida tra Inter e Juventus che mette in palio la Supercoppa. Il presidente bianconero, che già ieri non era all'Olimpico e che non ha avuto ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 10 gennaio 2022)nona Sanper assistere alla sfida tra Inter e Juventus che mette in palio la. Il presidente bianconero, che già ieri non era all'Olimpico e che non ha avuto ...

Supercoppa, arbitrerà Doveri Sarà Daniele Doveri, della Sezione di Roma 1, l'arbitro della Supercoppa Frecciarossa tra Inter e Juventus, in programma mercoledì 12 gennaio alle 21:00 a San Siro.

