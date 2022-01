PSVITA Rilasciato QuickMenuReborn v2 3

Leggi su gamesandconsoles

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Lo sviluppatore Ibrahim778 haun nuovo aggiornamento dicon la nuova versione 2.3.è una libreria per sviluppatori che permette di aggiungere facilmente i propri widget al menu rapido della. Installazione Scarica il plugin Copia il plugin nella tua cartella tai Aggiungi il suo percorso sotto *main per abilitarlo Crea una cartella chiamata(esattamente quella, case sensitive) in ur0: o ux0: (ur0: se usi sd2vita) Riavviare Libreria per sviluppatori VitaSDK / DolceSDK Assicurati di aver installato il plugin (vedi sopra). Scarica il file dev pkg.zip estrailo Copia la cartellanella cartella include del tuo sdk in modo che la sottodirectorysia al suo interno. Copia gli ...