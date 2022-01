“Nulla”, alla scoperta del brano d’esordio di Jess (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo anno porta una ventata di grandi novità per la talentuosa cantautrice Jess, che venerdì 14 gennaio pubblica “Nulla” (Warner Music Italy/ADA), il suo singolo d’esordio. Dopo aver attirato l’attenzione negli ultimi mesi grazie alla sua voce limpida e cristallina, con la quale ha realizzato alcune intense cover pubblicate sui suoi social, l’artista dà il benvenuto al 2022 inaugurando ufficialmente il suo nuovo percorso musicale. “Nulla” è un brano dalle avvolgenti sonorità acustiche ed elettroniche, il cui titolo incarna il motore da cui la canzone nasce, nel tempo di un impeto e nello spazio di una camera da letto. Senza paura di scendere nei più bui e desolati antri dell’animo umano, “Nulla” è un disilluso grido nell’etere, un urlo generazionale che parla ... Leggi su lopinionista (Di lunedì 10 gennaio 2022) Il nuovo anno porta una ventata di grandi novità per la talentuosa cantautrice, che venerdì 14 gennaio pubblica “” (Warner Music Italy/ADA), il suo singolo. Dopo aver attirato l’attenzione negli ultimi mesi graziesua voce limpida e cristallina, con la quale ha realizzato alcune intense cover pubblicate sui suoi social, l’artista dà il benvenuto al 2022 inaugurando ufficialmente il suo nuovo percorso musicale. “” è undalle avvolgenti sonorità acustiche ed elettroniche, il cui titolo incarna il motore da cui la canzone nasce, nel tempo di un impeto e nello spazio di una camera da letto. Senza paura di scendere nei più bui e desolati antri dell’animo umano, “” è un disilluso grido nell’etere, un urlo generazionale che parla ...

Advertising

borghi_claudio : Iniziano tutti bene e poi finiscono alla solita maniera che non c'entra nulla con la prima parte. Sembra che ci sia… - borghi_claudio : Ecco, un classico caso di tutela delle minoranze. magari alla maggioranza non fregherà nulla di chi abita in un'iso… - RealEmisKilla : Mi lamentavo di essere un artista e quindi non compreso da tutti, ma ho capito che è nulla rispetto alla frustrazio… - Bubu_Inter : @Claudio_direnzo @stebellentani @krampuc Io personalmente, conta 0, penso che dovremo arrivare alla convivenza però… - hiboss_hiboss : RT @telemaco57: @hiboss_hiboss @Moreno01720679 @cacciaramarri Nemmeno un commento su' chi e' l' artefice primo x obblighi e restrizioni ,c… -

Ultime Notizie dalla rete : Nulla alla Euphoria 2: cosa aspettarsi dai nuovi episodi della serie Come prima, (non) più di prima Nulla di nuovo sotto il sole, dunque: ci sono delle new entry nel ... Fatto che, peraltro, colpisce ancor di più alla luce dei tanti mutamenti che il mondo - audiovisivo e ...

E' morta Silvia Tortora, figlia di Enzo Suo il soggetto cinematografico del film Un uomo perbene, di Maurizio Zaccaro, dedicato alla figura ... "Dal mio punto non è cambiato nulla: sono 30 anni di amarezza e di disgusto - disse Silvia in ...

Salernitana, Colantuono: «Ci crediamo fino alla fine, non molliamo nulla» Calcio News 24 Le fideiussioni “fanno il botto di fine anno”. La Cassazione a Sezioni Unite le dichiara parzialmente nulle Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche Cumulo interessi corrispettivi e moratori di Redazione 26 febbraio 2020 La verifica dei versamenti solutori nel conto corrente ...

Due anni senza cambiare nulla L’Italia è stato il primo paese a inaugurare l’epoca dei lockdown nazionali la cui efficacia è stata messa in discussione ampiamente. Ora è il primo paese a imporre l’obbligo vaccinale e il super mega ...

Come prima, (non) più di primadi nuovo sotto il sole, dunque: ci sono delle new entry nel ... Fatto che, peraltro, colpisce ancor di piùluce dei tanti mutamenti che il mondo - audiovisivo e ...Suo il soggetto cinematografico del film Un uomo perbene, di Maurizio Zaccaro, dedicatofigura ... "Dal mio punto non è cambiato: sono 30 anni di amarezza e di disgusto - disse Silvia in ...Diventa autore di Diritto.it Scopri di più! Ti potrebbe interessare anche Cumulo interessi corrispettivi e moratori di Redazione 26 febbraio 2020 La verifica dei versamenti solutori nel conto corrente ...L’Italia è stato il primo paese a inaugurare l’epoca dei lockdown nazionali la cui efficacia è stata messa in discussione ampiamente. Ora è il primo paese a imporre l’obbligo vaccinale e il super mega ...