Napoli, pronto a riabbracciare Osimhen: rientro sempre più vicino (Di lunedì 10 gennaio 2022) L'attaccante nigeriano è tornato negativo e ora è pronto a tornare a Napoli: Osimhen punta il Bologna Il Napoli dopo la vittoria interna contro la Sampdoria, è pronto a riabbracciare Osimhen. L'attaccante in Nigeria e isolato per la positività al Covid, è tornato negativo. Vista la sua assenza dalla Coppa d'Africa, è in procinto di tornare e si potrebbe rivedere in campo per la sfida contro il Bologna di lunedì prossimo. A riferirlo la Gazzetta dello Sport. L'articolo proviene da Calcio News 24.

