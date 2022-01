Misiani Pd | “I fanatici No Vax vanno condannati e isolati”

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Roma. “È evidente che non si tratta di quattro esaltati: c’è qualcosa di organizzato nelle farneticanti scritte nella pagina Facebook del Comune di Nembro. Ma non è compito della politica indagare o ipotizzare. Il nostro dovere è esprimere piena solidarietà alla popolazione di Nembro, al sindaco Cancelli e a tutte le persone colpite dal Covid. Queste follie oltraggiano le vittime, disprezzano il lavoro di migliaia di operatori della sanità e calpestano le iniziative di chi in questo tempo difficile ha continuato ad adoperarsi a favore della comunità. I. Ci auguriamo che attorno al Comune di Nembro si stringano tutte le forze politiche e le istituzioni” afferma il senatore bergamasco Antonio, del Partito Democratico.