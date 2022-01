Maurizio Costanzo ' sotterra' Raoul Bova | Alla sua età non può più farlo

(Di lunedì 10 gennaio 2022)nel 2021 è stato impegnato con "Buongiorno Mamma", una serie tv trasmessa da Canale 5 che ha riscosso un buon successo tra il pubblico di appassionati di fiction. Anche tra gli addetti ai lavori, il format ha ricevuto complimenti. Tuttavia qualche critica per il protagonista non è mancata. A maggio del 2021, infatti, una lettrice scrisse al settimanale "Nuovo TV" affermando che il successo disia dovutosua bellezza. La rubrica in questione è curata da, che risponde a domande e dubbi dei lettori. Anche la fiction di Canale 5 sembra essere stata apprezzata da, soprattutto per la sua interpretazione recitativa. Il giornalista infatti scrivelettrice Stefania da Pescara: "Mi pare ...

Advertising

LucaScopigno : @loziovale @annalisapanello Ne avrei parecchie di cose da dire al ministero dell'Interno su scorte inutili e costos… - zazoomblog : Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Beppe Convertini: “Il suo programma è proprio …” - #Maurizio #Costanzo… - TameDiablo : @apaticadasempre Ho incendiato casa di Maurizio Costanzo - zazoomblog : Maurizio Costanzo senza mezzi termini su Beppe Convertini: “Il suo programma è proprio …” - #Maurizio #Costanzo… - fire4wd : RT @Leonfalche: Sta schifezza l’ha scritta stamattina Maurizio Costanzo. Quindi l’unico che si ribella agli arbitri nella Roma per Costanzo… -

Ultime Notizie dalla rete : Maurizio Costanzo

Circostanzo, la rubrica quotidiana diper La Stampa . Ogni giorno una storia e un ragionamento da condividere con i ...Romina Power non trova pace dopo la scomparsa della figlia avuta da Al Bano , Ylenia Carrisi. Proprio sul dolore della cantante si è espresso. Rispondendo a un'email ricevuta da una lettrice di Nuovo Tv , il giornalista ha fatto un augurio alla Power: 'Spero che possa trovare il conforto che merita…'. La lettrice ...L’odio per la sinistra, l’ossessione dei comunisti, l’endorsement per l’allora segretario dell’Msi candidato a Roma. Era la fine del 1993 e il Cavaliere, alla ...Una batosta inaspettata per Maria De Filippi costretta ad alzare bandiera bianca: erano anni che non accadeva qualcosa del genere ...