Maltrattamenti ai danni della moglie, in carcere 46enne sannita (Di lunedì 10 gennaio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiA seguito di indagini coordinate dalla Procura della Repubblica di Benevento, i Carabinieri della Stazione di San Leucio del Sannio, nel primo pomeriggio odierno, hanno dato esecuzione all'ordinanza di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere a carico di un 46enne di San Leucio del Sannio, gravemente indiziato dei reati di Maltrattamenti in famiglia e lesioni personali aggravate. Le indagini sono state avviate a seguito della denuncia-querela sporta dalla moglie dell'uomo, che aveva riferito di essere vittima di abituali Maltrattamenti da parte del marito, che l'aveva più volte percossa con violenza, con calci, schiaffi, pugni e spintoni, l'aveva minacciata di morte ed ...

