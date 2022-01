Louis Vuitton torna nel mondo degli smartwatch con una sua versione da €3.000 e senza Wear OS (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se per caso foste un amante degli orologi e siete alla ricerca di uno smartwatch esclusivo e l’Apple Watch lo considerate un “giocattolino”, dovete leggere quello che stiamo per raccontarvi. smartwatch Louis Vuitton, 10/1/2022 – Computermagazine.itLouis Vuitton ha mostrato nelle scorse ore il suo nuovo modello di orologio intelligente, e naturalmente si tratta di un oggetto davvero spettacolare. Louis Vuitton non ha ovviamente bisogno di presentazioni essendo il marchio d’alta moda probabilmente più esclusivo e desiderato al mondo, e da qualche anno a questa parte ha deciso di allargare i propri orizzonti, entrando anche nel mondo degli indossabili, a cominciare da quello ... Leggi su computermagazine (Di lunedì 10 gennaio 2022) Se per caso foste un amanteorologi e siete alla ricerca di unoesclusivo e l’Apple Watch lo considerate un “giocattolino”, dovete leggere quello che stiamo per raccontarvi., 10/1/2022 – Computermagazine.itha mostrato nelle scorse ore il suo nuovo modello di orologio intelligente, e naturalmente si tratta di un oggetto davvero spettacolare.non ha ovviamente bisogno di presentazioni essendo il marchio d’alta moda probabilmente più esclusivo e desiderato al, e da qualche anno a questa parte ha deciso di allargare i propri orizzonti, entrando anche nelindossabili, a cominciare da quello ...

Il nuovo smartwatch Louis Vuitton da 3mila euro Tambour Horizon Light Up è la nuova proposta tech di Louis Vuitton : l esclusivo smartwatch lussuoso abbina un design accattivante a particolari scelte soprattutto lato software e si prepara a debuttare nelle boutique selezionate a un prezzo del tutto ...

Lusso hi-tech, da Louis Vuitton lo smartwatch da 3.300 dollari In chiusura del Consumer Electronic Show di Las Vegas, la fiera hi-tech per antonomasia, Luis Vuitton ha svelato il suo nuovo smartwatch. (ANSA) ...

