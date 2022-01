L’infortunio di Chiesa è gravissimo: lesione del legamento crociato anteriore, i tempi di recupero (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arrivano pessime notizie per Juventus e Nazionale italiana in vista dei prossimi impegni, L’infortunio di Federico Chiesa è gravissimo. Il calciatore bianconero è stato costretto al cambio nella partita della 21esima giornata del campionato di Serie A contro la Roma, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-4. La stagione di Chiesa è finita. “Nel corso della partita di ieri Federico Chiesa ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato la lesione del legamento crociato anteriore. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”, si legge sul sito ufficiale della Juventus. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 10 gennaio 2022) Arrivano pessime notizie per Juventus e Nazionale italiana in vista dei prossimi impegni,di Federico. Il calciatore bianconero è stato costretto al cambio nella partita della 21esima giornata del campionato di Serie A contro la Roma, la sfida si è conclusa sul risultato di 3-4. La stagione diè finita. “Nel corso della partita di ieri Federicoha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio sinistro. Gli accertamenti diagnostici eseguiti questa mattina presso il JMedical hanno evidenziato ladel. Sarà necessario intervenire chirurgicamente nei prossimi giorni”, si legge sul sito ufficiale della Juventus. L'articolo CalcioWeb.

EnricoTurcato : Fuori casa. Infortunio Chiesa. Sotto 3-1, con un tiro deviato e una punizione magistrale. Rimonta segnando 3 gol in… - DiMarzio : .@juventusfc, Federico #Chiesa è al J-Medical per gli esami strumentali, dopo l'infortunio subito nel match con la… - Gazzetta_it : #Chiesa, l'infortunio fa tremare: si teme la rottura del crociato. Juve e Mancini in ansia - filoferranti : RT @_Morik92_: Fa più male di una sconfitta l'infortunio di #Chiesa, perché perdi qualcuno che per questa squadra è più di un semplice calc… - BisInterista : RT @_schiaffino__: Bargiggia ha già fatto un tweet sul mercato della Juve dopo l'infortunio di Chiesa. Si fanno chiamare giornalisti -