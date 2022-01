Lazio, Sarri chiama la società: “Serve comprare ora” (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una buona Lazio non basta a sbancare San Siro. Contro l’Inter la squadra di Sarri riesce solo a tenere in bilico il risultato fino al fischio finale. Ma per vincere contro i primi della classe serviva qualcosa in più. Il capolavoro dell’andata non concede repliche, festeggia l’ex Simone Inzaghi, sempre più mattatore del campionato. Il suo avversario, Maurizio Sarri, intravede però sprazzi di buon calcio. Lo afferma ai microfoni di Dazn al termine della gara: “Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo più attendisti, nella ripresa bene, cercando il pareggio sino alla fine. Il secondo tempo giocato come avevamo detto, a viso aperto, senza timore. Nel primo tempo invece, anche gli avversari ci hanno costretti a difendere. Non abbiamo sofferto enormemente se non per pochi minuti, bene comunque. La sensazione di solidità data questa ... Leggi su italiasera (Di lunedì 10 gennaio 2022) Una buonanon basta a sbancare San Siro. Contro l’Inter la squadra diriesce solo a tenere in bilico il risultato fino al fischio finale. Ma per vincere contro i primi della classe serviva qualcosa in più. Il capolavoro dell’andata non concede repliche, festeggia l’ex Simone Inzaghi, sempre più mattatore del campionato. Il suo avversario, Maurizio, intravede però sprazzi di buon calcio. Lo afferma ai microfoni di Dazn al termine della gara: “Abbiamo fatto una buona partita. Nel primo tempo più attendisti, nella ripresa bene, cercando il pareggio sino alla fine. Il secondo tempo giocato come avevamo detto, a viso aperto, senza timore. Nel primo tempo invece, anche gli avversari ci hanno costretti a difendere. Non abbiamo sofferto enormemente se non per pochi minuti, bene comunque. La sensazione di solidità data questa ...

