Grande Fratello Vip, Katia Ricciarelli informata della diffida della Trevisan: "Ecco cosa mi hanno detto in confessionale" (Di lunedì 10 gennaio 2022) La cantante lirica commenta con il Soleil Sorge l'azione legale dell'ex marito di Miriana Trevisan, in seguito alle sue dichiarazioni al Grande Fratello Vip. Leggi su comingsoon (Di lunedì 10 gennaio 2022) La cantante lirica commenta con il Soleil Sorge l'azione legale dell'ex marito di Miriana, in seguito alle sue dichiarazioni alVip.

Advertising

TgLa7 : #Djokovic: fratello, sembra che lo vogliano ancora bloccare. Djordje Djokovic, grande sconfitta autorita' australiane - VanityFairIt : L'infelice uscita della Ricciarelli che dice a Lulù Selassiè di «andare a scuola al suo Paese» non è che l'ennesima… - Corriere : Gf Vip, Ricciarelli e le frasi razziste a Lulù: Vai a studiare al tuo paese» In molti chiedono la squalifica - tutta_pazza : @Terry__29 A si ha vinto per tre storie fake al grande fratello tutte le ragazze venivano dall' agenzia di corona ????????! - SoniaLaVera : RT @madforfree: Per iniziare il Grande Fratello del Vaccino incasserà, per non saper né leggere né scrivere, 500 milioni di euro. https:/… -