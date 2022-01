Golden Globe 2022: una delusione tutta italiana (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mai come quest’anno la stagione dei premi è cominciata in un modo del tutto singolare. I Golden Globe 2022 hanno dato il via alla corsa agli Oscar che si terranno il prossimo 27 Marzo. Un evento diverso rispetto a ciò che ci avevano abituato negli anni passati senza red carpet, ma soprattutto a porte chiuse. Leggi su periodicodaily (Di lunedì 10 gennaio 2022) Mai come quest’anno la stagione dei premi è cominciata in un modo del tutto singolare. Ihanno dato il via alla corsa agli Oscar che si terranno il prossimo 27 Marzo. Un evento diverso rispetto a ciò che ci avevano abituato negli anni passati senza red carpet, ma soprattutto a porte chiuse.

Advertising

Corriere : Golden Globe, delusione per Sorrentino. Il miglior film straniero è «Drive My Car» - RaiNews : Il Golden Globe 2022 alla regista australiana con 'Il potere del cane' - Adnkronos : Golden Globe 2022, vince Jane #Campion con 'Il potere del cane'. Delusione per l’Italia. #notizie - tobexsolovnely : RT @221BLokiStreet: ANDREW GARFIELD HA VINTO IL GOLDEN GLOBE COME MIGLIORE ATTORE IN UN FILM MUSICALE PER TICK, TICK... BOOM! PIANGO TANTIS… - heartmarils : chissà quando e se mai avremo una foto di andrew garfield con il golden globe ?? -