Francia | deputato preso a sassate durante un corteo di No vax | «Sembrava una lapidazione» – Il video

(Di lunedì 10 gennaio 2022) Stéphane Claireaux,di La République en Marche – partito fondato da Emmanuel Macron nel 2016 con il nome di En Marche! – è statodi mira da manifestanti No vax. Era davanti casa sua di Saint-Pierre-et-Miquelon ieri, 9 gennaio,uncontro il Green pass, quando contro di lui è iniziato un violento lancio di fango e pietre. «Si tratta di un’aggressione inaccettabile»: così ha commentato il presidente francese Macron. Claireaux ha annunciato che presenterà una denuncia contro chi lo ha attaccato, ma nel frattempo ha ricevuto molto sostegno da politici di qualunque schieramento. «una», ha detto il parlamentare. Le forze dell’ordine hanno aperto un’inchiesta per far luce sull’accaduto. Leggi anche:, ...

La condanna del presidente Macron: «Una aggressione intollerabile». Aumentano le violenze e gli atti di vandalismo dei militanti no vax contro i politici francesi.