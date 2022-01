Cairo: «Cambiare protocollo, irragionevole giocare in 13» (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Vedere partite che finiscono tanto a poco perché chi perde non ha giocatori o non si è allenata per giorni non è una bella cosa. L’ho detto pubblicamente, il protocollo lo ha fatto il Consiglio di Lega anche abbastanza velocemente, a mio avviso può essere cambiato”. E’ quanto afferma il presidente del Torino, Urbano Cairo, ai microfoni di L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 10 gennaio 2022) “Vedere partite che finiscono tanto a poco perché chi perde non ha giocatori o non si è allenata per giorni non è una bella cosa. L’ho detto pubblicamente, illo ha fatto il Consiglio di Lega anche abbastanza velocemente, a mio avviso può essere cambiato”. E’ quanto afferma il presidente del Torino, Urbano, ai microfoni di L'articolo

Advertising

CalcioFinanza : Cairo: «Cambiare protocollo, irragionevole giocare in 13» - Giornaleditalia : #italpresssport Cairo 'Cambiare nuovo protocollo, limite stadi scelta responsabile' - sportli26181512 : #Governance #Notizie Cairo: «Cambiare protocollo, irragionevole giocare in 13»: “Vedere partite che finiscono tanto… - infoitsport : Cairo: 'Protocollo da cambiare, seguiamo la Premier. Sbagliato giocare per forza' - ilcirotano : Cairo: 'Protocollo da cambiare. Salviamo campionato e merito sportivo, il modello è la Premier' - -