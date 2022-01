Bonus asilo nido anche nel 2022 | è compatibile con l’assegno unico

Leggi su quifinanza

(Di lunedì 10 gennaio 2022) L’Inps ha confermato che ilrimarràper il: la misura di sostegno alla natalità, infatti, è l’unica a non essere inglobata dal nuovo assegnouniversale, le cui domande sono partite il 1° gennaio. “– precisa l’Istituto – non assorbe né limita gli importi del”.nel, dunque, sarà possibile ottenere il contributo dal valore massimo di 3.000 euro da utilizzare per il pagamento delle spese sostenute per la frequenza da parte dei figli di asilipubblici e privati., cos’è Il ...