Allerta meteo in Campania fino a martedì per venti freddi e nevicate (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ stato emanato dalla Protezione Civile regionale un avviso di Allerta meteo in Campania a causa di un drastico calo delle temperature. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso di Allerta meteo in Campania valido a partire dalle 20 di ieri sera, fino alle 8 di martedì 11 gennaio. Si prevedono i seguenti Leggi su 2anews (Di lunedì 10 gennaio 2022) E’ stato emanato dalla Protezione Civile regionale un avviso diina causa di un drastico calo delle temperature. La Protezione civile della Regione ha emanato un avviso diinvalido a partire dalle 20 di ieri sera,alle 8 di11 gennaio. Si prevedono i seguenti

