Al via colloqui con Mosca, ma Usa pronti al pugno duro (Di lunedì 10 gennaio 2022) E' forse l'ultima chance per disinnescare la crisi al confine tra Russia e Ucraina ed evitare che il rumore delle armi torni a farsi sentire nel cuore dell'Europa. 10 gennaio 2022

alexa5313 : RT @chiaraepoi: Intanto che qua si parla solo di COVID, attorno a noi il mondo va avanti e non ci sono belle notizie. Ma voi pensate solo a… - FrancesDiBi : RT @DomaniGiornale: I colloqui tra #Usa e #Russia, cioè i colloqui senza l’Europa, prendono il via a Ginevra mentre Mosca aumenta il carico… - DomaniGiornale : I colloqui tra #Usa e #Russia, cioè i colloqui senza l’Europa, prendono il via a Ginevra mentre Mosca aumenta il ca… - chiaraepoi : Intanto che qua si parla solo di COVID, attorno a noi il mondo va avanti e non ci sono belle notizie. Ma voi pensat… - callmesabri_ : RT @VVazzari: Nervosismo a Kiev, esclusa dai colloqui (come del resto Bruxelles). Dopo le ultime dichiarazioni di Joe Biden, ora si teme in… -