Vaccini, Figliuolo esulta per le prime dosi agli over 50 "triplicate". Ma di questo passo saranno coperti tutti solo a maggio (Di domenica 9 gennaio 2022) In Italia gli over 50 non vaccinati – ora soggetti all'obbligo previsto dall'ultimo decreto anti Covid – sono 2,1 milioni. La strada per immunizzarli tutti si preannuncia decisamente lunga se il ritmo rimarrà quello che sta facendo esultare il commissario straordinario Francesco Paolo Figliuolo, soddisfatto perché venerdì 7 gennaio 15.239 ultracinquantenni si sono fatti inoculare la prima dose. "Il dato rappresenta il triplo di quello medio registrato nei sette giorni precedenti, pari a circa 5.500 prime somministrazioni al giorno", ha fatto sapere il responsabile del piano vaccinale. Che domenica a Mezz'ora in più su Rai3 ha ribadito: "Negli ultimi due giorni abbiamo fatto 65-70mila prime dosi al giorno di cui oltre 15mila agli over

