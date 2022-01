Roma-Juve è un suicidio giallorosso | da 3-1 a 3-4 in sette minuti

(Di lunedì 10 gennaio 2022)– Messa alle spalle la pesante sconfitta maturata in casa del Milan, per laè già tempo di affrontare un nuovo big match, stavolta contro l’altalenantentus di Allegri. Privo degli squalificati Mancini e Karsdorp, Mourinho torna alla difesa a quattro e manda in campo dal primo minuto l’ultimo arrivato Maitland-Niles. Laparte forte, laregge Parte fortissimo lacon gioco veloce e pressing alto. All’undicesimo padroni di casa meritatamente in vantaggio: corner di Veretout e colpo di testa vincente da parte di Abraham che non lascia scampo a Szczesny. Subito dopo ci prova anche Cristante, ma il suo bel destro dal limite è parato a terra dal portiere bianconero. Alla prima occasione lantus pareggia: Chiesa serve Dybala al limite, il quale ...

11': Roma 1-0 Juve 18': Roma 1-1 Juve 48': Roma 2-1 Juve 53': Roma 3-1 Juve 70': Roma 3-2 Juve 72': Roma 3-3 Juve

...dellaJosé Mourinho commenta così, ai microfoni di Dazn, la sconfitta per 3 - 4 contro la Juventus. Mourinho lancia un duro atto d'accusa contro la sua squadra, dopo la sconfitta con la...Federico Chiesa ha abbandonato- Juventus al 32° minuto in lacrime e a fine partita ha raggiunto l'autobus della squadra, parcheggiato nella pancia dell'Olimpico, accompagnato da un mezzo della Croce Rossa. Segnali ...Federico Chiesa, infortunatosi nel match con la Roma, potrebbe stare fuori a lungo. La Juventus attende con ansia gli esami previsti per oggi, in caso di lungo stop non è da escludere ...Il difensore che ha deciso la gara di Roma: "Abbiamo dimostrato carattere, è stata una vittoria di gruppo che ci dovrà dare una spinta in più per il prosieguo della stagione.