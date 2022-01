Roma, a sorpresa il centrocampista può dire addio! (Di domenica 9 gennaio 2022) Gonzalo Villar, centrocampista della Roma, è finito ai margini del progetto tecnico di Josè Mourinho. Difatti, nonostante una grande annata lo scorso anno, quest’anno non riesce a trovare spazio. Su di lui è forte l’interesse del Celta Vigo e addirittura come riporta Il Tempo, già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità. Gonzalo Villar, Roma Dunque, sarebbe un ritorno in Spagna per Villar dopo che il calciatore ha già indossato la maglia dell’Elche. A questo punto è molto probabile che la Roma vada alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per sostituire il giocatore spagnolo. Leggi su rompipallone (Di domenica 9 gennaio 2022) Gonzalo Villar,della, è finito ai margini del progetto tecnico di Josè Mourinho. Difatti, nonostante una grande annata lo scorso anno, quest’anno non riesce a trovare spazio. Su di lui è forte l’interesse del Celta Vigo e addirittura come riporta Il Tempo, già nei prossimi giorni potrebbe arrivare l’ufficialità. Gonzalo Villar,Dunque, sarebbe un ritorno in Spagna per Villar dopo che il calciatore ha già indossato la maglia dell’Elche. A questo punto è molto probabile che lavada alla ricerca di un rinforzo a centrocampo per sostituire il giocatore spagnolo.

Advertising

Agenzia_Ansa : Visita a sorpresa nella notte di Capodanno per gli ospiti dell'Ostello 'don Luigi Di Liegro', vicino la Stazione Te… - Spazio_J : Roma-Juve, le formazioni ufficiali: una sorpresa in attacco per Allegri! - - FantaMasterApp : 'Formazioni ufficiali | Roma-Juventus: confermati Maitland-Niles e Kean, sorpresa Afena-Gyan'… - Spazio_J : Roma-Juve, le formazioni ufficiali: una sorpresa in attacco per Allegri! - - siamo_la_Roma : ?? Le formazioni ufficiali di #RomaJuve ?? #Morurinho sorprende tutti: #Felix titolare! ?? Esordio immediato per… -