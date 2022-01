Remuzzi: “Omicron e Delta, stiamo vivendo due pandemie insieme” (Di domenica 9 gennaio 2022) “Adesso noi in realtà, in un certo senso, abbiamo due pandemie: una sostenuta da Omicron e l’altra ancora sostenuta da Delta”, ha detto Giuseppe Remuzzi, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, intervenendo a “Mezz’ora in più” su Rai Tre. E ha aggiunto: “Se vivono insieme questo può rappresentare un ulteriore problema, possono esserci delle preoccupazioni in più”. Parlando dei ricoveri attuali il professor Remuzzi ha affermato: “Penso, anche se non abbiamo ancora i dati, però lo stiamo studiando, che le persone ricoverate in terapia intensiva in questo momento siano ancora le persone che hanno contratto la variante Delta”. Leggi su bergamonews (Di domenica 9 gennaio 2022) “Adesso noi in realtà, in un certo senso, abbiamo due: una sostenuta dae l’altra ancora sostenuta da”, ha detto Giuseppe, direttore dell’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri, intervenendo a “Mezz’ora in più” su Rai Tre. E ha aggiunto: “Se vivonoquesto può rappresentare un ulteriore problema, possono esserci delle preoccupazioni in più”. Parlando dei ricoveri attuali il professorha affermato: “Penso, anche se non abbiamo ancora i dati, però lostudiando, che le persone ricoverate in terapia intensiva in questo momento siano ancora le persone che hanno contratto la variante”.

Advertising

GiovaQuez : Remuzzi: 'Che Omicron fosse capace di diffondersi così rapidamente non me lo aspettavo. Abbiamo ora due pandemie, u… - HuffPostItalia : Remuzzi: 'Omicron è contagiosissima perché si diffonde anche per aerosol' - Agenzia_Ansa : 'Sono in corso in Italia due pandemie, Omicron e Delta', spiega il direttore dell'istituto Mario Megri Giuseppe Rem… - analistapercaso : Covid, Remuzzi: 'Da Omicron e Delta, 2 pandemie ora in Italia'. - rimmel83837671 : RT @pirex70: #mezzorainpiu Remuzzi: l'aumento dei contagi c'è stato negli ultimi giorni quando le scuole erano chiuse quindi le scuole non… -