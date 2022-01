Rafael Nadal vince un torneo per il 19° anno di fila | è record | superati Agassi e Federer

(Di domenica 9 gennaio 2022)è sempre più nella storia del tennis: lo spagnolo, grazie alla vittoria quest’oggi dell’ATP 250 di Melbourne, ha siglato un altro, incredibiledella sua carriera, consacrandosi ancora una volta come leggenda di questo sport. Il tennista spagnolo, al rientro dopo 5 mesi, si è aggiudicato il trofeo battendo alla Rod Laver Arena l’americano di origine francese Maxime Cressy7-6(6) 6-3. Con questo risultato, il maiorchino ha conquistato unper il 19°di(Sopot 2004-Melbourne 2022); ilapparteneva precedentemente ad Andre, vincitore di almeno un titolo dal 1987 al 2005, eccezion fatta per il 1997. Anche Rogeraveva siglato unsimile, ossia il trionfo in almeno ...

