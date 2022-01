Paqueta al Paris Saint Germain spinge Wijnaldum in bianconero

(Di domenica 9 gennaio 2022) A riportarlo è Don Balon, secondo cuipotrebbe liberarerlo lontano dalla Ligue 1 Difficilmente la Juventus farà qualche operazione in entrata per Gennaio, stando a quanto riportato da Allegri nella conferenza stampa pre-Napoli. Al 99 % la Juventus resterà così, nonostante servano due innesti: uno in attacco e uno a centrocampo. L'articolo

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Paqueta Paris

DailyNews 24

Commenta per primo Leonardo vorrebbe secondo L'Equipe LucasalSaint Germain . Il giocatore al Lione sta facendo benissimo....ora in Francia si sono susseguite diverse voci di mercato relative al possibile interesse del... Leonardo (getty images) tutte le notizie di leonardoLeggi i commenti Calcio estero: tutte ...Diverse indiscrezioni di Calciomercato stanno arrivando in queste ultime ore, sia riguardo l'Inter che la Juventus, entrambe interessate da voci di possibili operazioni in entrata ...Lucas Paeutá está muy cerca de convertirse en el primer fichaje del PSG en este 2022 y su llegada a París podría ser fulminante para Georginio Wijnaldum ...