Nucleare, UE verso mega investimento per nuove centrali (Di domenica 9 gennaio 2022) Le centrali nucleari europee di nuova generazione richiederanno all’Unione Europea un investimento di 500 miliardi di euro, da qui al 2050. E’ la stima effettuata dal commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. “Solo gli impianti nucleari già in funzione necessitano di 50 miliardi di euro di investimenti fino al 2030. Quelli di nuova generazione di 500 miliardi”, dichiarato al domenicale francese Journal du Dimanche. L’UE ha anche un piano per certificare come “verde” l’energia prodotta dalle centrali nucleari e generare così investimenti e nuova industria. La proposta della Commissione europea prevede un ruolo per il gas naturale e il Nucleare come mezzi per facilitare la transizione verso un futuro energetico basato prevalentemente su fonti rinnovabili. Previste misure innovative per la ... Leggi su ildenaro (Di domenica 9 gennaio 2022) Lenucleari europee di nuova generazione richiederanno all’Unione Europea undi 500 miliardi di euro, da qui al 2050. E’ la stima effettuata dal commissario europeo al Mercato interno, Thierry Breton. “Solo gli impianti nucleari già in funzione necessitano di 50 miliardi di euro di investimenti fino al 2030. Quelli di nuova generazione di 500 miliardi”, dichiarato al domenicale francese Journal du Dimanche. L’UE ha anche un piano per certificare come “verde” l’energia prodotta dallenucleari e generare così investimenti e nuova industria. La proposta della Commissione europea prevede un ruolo per il gas naturale e ilcome mezzi per facilitare la transizioneun futuro energetico basato prevalentemente su fonti rinnovabili. Previste misure innovative per la ...

Advertising

EnricoLetta : Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è… - EmGiugiaro : RT @EnricoLetta: Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è per no… - mario248bo : @carlosibilia Maledetti populisti, vedevano verso dove andava il mondo già vent'anni fa e già sapevano che prima o… - cccricri : RT @EnricoLetta: Non ci piace la bozza di #tassonomia verde che la Commissione UE sta facendo circolare. L’inclusione del nucleare è per no… - mmcecconi : @massimomusante @Bukaniere @GioGeneSharp ... fonti energetiche sostenibili, la cui tecnologia e ben lontana dall'es… -