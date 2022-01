No, nessun hacker ha violato i server di Moderna e Pfizer e quelli che vedete sono i soliti dati VAERS (Di domenica 9 gennaio 2022) La segnalazione è arrivata dall’account Twitter @informapirata, che è sempre molto attento a questioni del genere. Non c’è stato nessun hackeraggio Moderna e Pfizer, con conseguente fuga di dati su ipotetici effetti collaterali da vaccino. Nel caso in cui ci si dovesse imbattere in un link con questa notizia, bisogna avere contezza di quello che viene scritto all’interno e i collegamenti ipertestuali che vengono utilizzati. LEGGI ANCHE > Non è vero che la FDA ha detto che il vaccino Pfizer stia uccidendo più persone di quante ne salvi hackeraggio Moderna e Pfizer è una bufala, cosa bisogna sapere Alcuni portali riportavano articoli con titoli simili: «hacker crackano i server Pfizer ... Leggi su giornalettismo (Di domenica 9 gennaio 2022) La segnalazione è arrivata dall’account Twitter @informapirata, che è sempre molto attento a questioni del genere. Non c’è statoaggio, con conseguente fuga disu ipotetici effetti collaterali da vaccino. Nel caso in cui ci si dovesse imbattere in un link con questa notizia, bisogna avere contezza di quello che viene scritto all’interno e i collegamenti ipertestuali che vengono utilizzati. LEGGI ANCHE > Non è vero che la FDA ha detto che il vaccinostia uccidendo più persone di quante ne salviaggioè una bufala, cosa bisogna sapere Alcuni portali riportavano articoli con titoli simili: «crackano i...

