Napoli-Sampdoria 1-0 | D’Aversa | “Fatto il massimo a livello di impegno | ma non è bastato”

(Di domenica 9 gennaio 2022) Il tecnico della, Roberto, dopo la sconfitta di misura con ilnel match valevole per la ventunesima giornata di Serie A 2021/2022, ha parlato ai microfoni di Dazn: “Dispiace aver preso gol in una situazione simile, in quella circostanza poteva fare meglio. Abbiamotroppo poco in attacco, potevamo riprendere il risultato e non ci siamo riusciti. Abbiamoilsotto il punto di vista dell’. Yepes e Rincon sono entrati bene, non avevamo molte carte offensive dalla panchina, soltanto Caputo. Mancano Verre e Damsgaard, assenze che pesano molto; Ekdal inoltre non era in perfette condizioni. Mercato? La società sa dove intervenire. Cervo? Ragazzo interessante dalle buone qualità, con il tempo migliorerà anche nella fase ...

NAPOLI-SAMPDORIA 1-0 Risultato finale ? ? #Petagna (43') ? SERIE A – 21^ giornata

Commenta per primo Andrea Petagna , autore del gol della vittoria delcontro la, parla a Dazn : 'Sono contento, dovevamo fare tre punti per dare seguito al pari di Torino. L'importante era il risultato, qui non vincevamo da tre partite. Quando non ...Commenta per primo1 - 0: Ospina 6 : non corre grossi pericoli e quindi non è costretto a interventi importanti. Gioca tanto con i piedi, anche se a volte commette qualche errore. Di Lorenzo 6,...Napoli, 9 gen. - Il Napoli torna al successo tra le mura amiche dello stadio 'Maradona', dopo tre sconfitte consecutive in casa in campionato. Agli azzurri bast ...Atalanta e Napoli continuano la propria corsa in zona Europa ... A Spalletti basta un gol in acrobazia di Petagna per sbarazzarmi della Sampdoria.