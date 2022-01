Mietta in lacrime per la lettera di suo figlio ricorda la separazione dal marito

(Di domenica 9 gennaio 2022) Ladeldicommuove la cantante. Aveva promesso di non piangere durante l’intervista a Verissimo ma le parole di Francesco la commuovono.prende lasul tavolino, la legge: “Ci sono state molte complicazioni però ti devo ringraziare” e suoparla di questo ultimo anno così difficile. La sua mamma però c’è sempre stata e l’ha sempre aiutato e compreso. Ildiha solo 11 anni ma scrive: “Mi fa piacere essere parte della tua vita” ed è su questa frase che l’artista si scioglie, piange e confida: “Credo che ognuno di noi debba sentirsi parte della vita di chi ama. La condivisone è la forma più bella d’amore e molto spesso la dimentichiamo perché diamo sempre per scontato tutto. Credo sia l’essenza ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Mietta lacrime

Il Messaggero

...' Vattene amore ' è tornata in gara ed è scoppiata inin trasmissione, ma c'è stato chi sui social non ha ritenuto quel pianto del tutto sincero. Le critiche le hanno però fatto male e...A partire dallo stop forzato diper via del Covid fino al ritiro dalla gara di Al Bano, lo ... Leggi anche - > "C'è un tempo per tutto" : l'annuncio ina Ballando con le stelle Chi ha ...Mietta non si è sottoposta al vaccino anti-Covid per paura (soffre di diverse allergie), ma ora sembra avere cambiato idea a riguardo.Il rapper ha annunciato con delle story su Instagram di essere negativo al Covid e, quindi, di aver sconfitto la malattia.