LIVE Speed skating, Europei 2022 in DIRETTA: Betti e Trentini gareggiano nei 1500 metri maschili! Gli azzurri sognano (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.42 OTTIMA PROVA DI ALESSIO Trentini! 1.47.288 dell’azzurro che finisce davanti al connazionale Francesco Betti e registra un ritardo di 0.67 dall’olandese Tijmen Snel. Nagy termina a 1.49.499. 14.39 Tocca a un altro azzurro, Alessio Trentini, che si confronta con l’ungherese Konrad Nagy. 14.37 Francesco Betti chiude i 1500 metri in 1.48.931 con 0.65 di ritardo dal tedesco Moritz Klein e a 2.30 dal primo. 14.35 Ottimo tempo del #45 che chiude a 1.46.611. Tocca all’azzurro Francesco Betti e il tedesco Moritz Klein. 14.34 Comincia l’olandese padrone di casa Tijmen Snel: al via i 1500 metri maschili! 14.29 In corso la premiazione del Team ... Leggi su oasport (Di domenica 9 gennaio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA14.42 OTTIMA PROVA DI ALESSIO! 1.47.288 dell’azzurro che finisce davanti al connazionale Francescoe registra un ritardo di 0.67 dall’olandese Tijmen Snel. Nagy termina a 1.49.499. 14.39 Tocca a un altro azzurro, Alessio, che si confronta con l’ungherese Konrad Nagy. 14.37 Francescochiude iin 1.48.931 con 0.65 di ritardo dal tedesco Moritz Klein e a 2.30 dal primo. 14.35 Ottimo tempo del #45 che chiude a 1.46.611. Tocca all’azzurro Francescoe il tedesco Moritz Klein. 14.34 Comincia l’olandese padrone di casa Tijmen Snel: al via i14.29 In corso la premiazione del Team ...

