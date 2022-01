Juan Jesus: “Abbiamo altri 45 minuti, dobbiamo portare la vittoria a casa” (Di domenica 9 gennaio 2022) È terminato il primo tempo di Napoli-Sampdoria. Gli azzurri sono in vantaggio 1-0 grazie al gol di Andrea Petagna arrivato nei minuti finali. La squadra di Spalletti durante i primi 45 minuti ha dominato la partita con il 75% di possesso palla e 4 tiri in porta. Durante l’intervallo Juan Jesus è intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato: Juan Jesus Napoli “L’importante era fare goal, ho dato una carica in più. Bravi nel rifare un altro, complimenti ad Andrea. Abbiamo altri 45 minuti per vincere”. Leggi su spazionapoli (Di domenica 9 gennaio 2022) È terminato il primo tempo di Napoli-Sampdoria. Gli azzurri sono in vantaggio 1-0 grazie al gol di Andrea Petagna arrivato neifinali. La squadra di Spalletti durante i primi 45ha dominato la partita con il 75% di possesso palla e 4 tiri in porta. Durante l’intervalloè intervenuto ai microfoni di DAZN. Di seguito quanto evidenziato:Napoli “L’importante era fare goal, ho dato una carica in più. Bravi nel rifare un altro, complimenti ad Andrea.45per vincere”.

