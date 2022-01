Genoa-Spezia, Criscito: “Prestazione vergognosa, prendiamo tutte le responsabilità” (Di lunedì 10 gennaio 2022) “In questo caso le strade sono 2: si molla e buttiamo tutto nella m***a, oppure si continua a lavorare cercando di uscire da questo momento. Lo so, è dura per tutti, ma io preferisco la seconda. Dispiace tanto per tutti i tifosi che in ogni partita in casa e in trasferta ci sostengono, nonostante tutte le difficoltà del momento. Oggi non ci sono scuse riguardo la Prestazione, che secondo me è stata vergognosa, ci prendiamo tutte le responsabilità. responsabilità che tutti dobbiamo assumerci e lavorare su errori che commettiamo in campo e fuori. Testa alta e lottiamo da grifoni“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Domenico Criscito, infuriato dopo la sconfitta del suo Genoa contro lo Spezia. Il capitano del ... Leggi su sportface (Di lunedì 10 gennaio 2022) “In questo caso le strade sono 2: si molla e buttiamo tutto nella m***a, oppure si continua a lavorare cercando di uscire da questo momento. Lo so, è dura per tutti, ma io preferisco la seconda. Dispiace tanto per tutti i tifosi che in ogni partita in casa e in trasferta ci sostengono, nonostantele difficoltà del momento. Oggi non ci sono scuse riguardo la, che secondo me è stata, cileche tutti dobbiamo assumerci e lavorare su errori che commettiamo in campo e fuori. Testa alta e lottiamo da grifoni“. Queste sono le recenti dichiarazioni di Domenico, infuriato dopo la sconfitta del suocontro lo. Il capitano del ...

