“Distinzione tra studenti vaccinati e non vaccinati è grave”. L’affondo del rettore dell’Istituto Massimo di Roma (Di domenica 9 gennaio 2022) "Bisogna fidarsi di quello che il Governo con il Cts hanno individuato. La situazione che il nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici ha innescato con la divisione tra studenti vaccinati e non vaccinati dai 12 anni potrebbe urtare molte sensibilità ed ingenerare situazioni non piacevoli, che aprono le porte all'intolleranza". L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di domenica 9 gennaio 2022) "Bisogna fidarsi di quello che il Governo con il Cts hanno individuato. La situazione che il nuovo protocollo per la gestione dei contagi negli istituti scolastici ha innescato con la divisione trae nondai 12 anni potrebbe urtare molte sensibilità ed ingenerare situazioni non piacevoli, che aprono le porte all'intolleranza". L'articolo .

Advertising

Jo_fer7 : @madforfree @petauromannaro @nytimes E continuiamo a fare l'inutile distinzione tra di e con - diabolicus23 : @nickluck81 Io non sono *tutti*. Quanto alle restrizioni, sai perfettamente che non sono comparabili a quelle itali… - valentbb : @Gianni_Gia_ Si concordo, in alcuni casi basterebbe anche un basilare Instagram. Secondo me si dovrebbe fare una di… - ElPatron17it : @jeff_barb @FedericoMarraNA Che poi ci sarebbe un discorsone da fare sulla quarantena, perché prima era obbligatori… - Uainott : @Napalm51 Questo nonvaccino è il prototipo delle cure del futuro. - Modifica del Dna - Cure preventive - Per tutta… -