Aspetta l’ex sotto casa e l’aggredisce: arrestato 50enne (Di domenica 9 gennaio 2022) Aspetta sotto casa l’ex moglie e la aggredisce: arrestato 50enne. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza hanno arrestato un cinquantenne di origine cinese per atti persecutori nei confronti dell’ex moglie. Nonostante il loro matrimonio fosse finito già da tempo, l’uomo aveva continuato a telefonarle avanzando ogni volta richieste di denaro, soldi che sarebbero serviti a Leggi su periodicodaily (Di domenica 9 gennaio 2022)moglie e la aggredisce:. Gli agenti del commissariato Barriera Nizza hannoun cinquantenne di origine cinese per atti persecutori nei confronti delmoglie. Nonostante il loro matrimonio fosse finito già da tempo, l’uomo aveva continuato a telefonarle avanzando ogni volta richieste di denaro, soldi che sarebbero serviti a

