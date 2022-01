And Just Like That…: Chris Noth escluso dal finale di stagione (Di domenica 9 gennaio 2022) Sembra che le vicende legate a And Just Like That… non abbiano mai fine: anzi, le notizie che riguardano i membri del cast hanno ormai oscurato ciò che davvero contava per i fan, la serie stessa. Questa volta al centro dell’attenzione è tornato Chris Noth: a pochi giorni dalla messa in onda dei primi episodi del revival di Sex And The City, il volto di Mr Big è stato accusato di molestie sessuali da due donne, e ora la produzione ha deciso di tagliare le scene in cui compare il suo personaggio. Il marito di Carrie Bradshaw, diventato tale dopo lunghi anni di tira e molla, compare nella prima puntata della serie, per poi (attenzione spoiler) morire a causa di un attacco di cuore provocato da un allenamento troppo intenso sulla cyclette. Ma non avrebbe dovuto essere la sua ultima apparizione: per il gran ... Leggi su diredonna (Di domenica 9 gennaio 2022) Sembra che le vicende legate a Andnon abbiano mai fine: anzi, le notizie che riguardano i membri del cast hanno ormai oscurato ciò che davvero contava per i fan, la serie stessa. Questa volta al centro dell’attenzione è tornato: a pochi giorni dalla messa in onda dei primi episodi del revival di Sex And The City, il volto di Mr Big è stato accusato di molestie sessuali da due donne, e ora la produzione ha deciso di tagliare le scene in cui compare il suo personaggio. Il marito di Carrie Bradshaw, diventato tale dopo lunghi anni di tira e molla, compare nella prima puntata della serie, per poi (attenzione spoiler) morire a causa di un attacco di cuore provocato da un allenamento troppo intenso sulla cyclette. Ma non avrebbe dovuto essere la sua ultima apparizione: per il gran ...

jessdeukie : forse dovrei smetterla di continuare gli studi e aprirmi un'edicola così ricomincio a collezionare le carte pokémon… - woniepedia : Ho pianto quella cosa chissà quanto Costa and he just ???? - bafiooooo : RT @ProjectFootball: Just Dida, Ronaldo, Materazzi, Gattuso, Vieri, Del Piero, Maldini, Trezeguet, Albertini, Buffon and Maradona hanging o… - ___Ginny_ : RT @meowscloud: chicca lo aiuterà nel suo percorso d’accettazione i just know it and i need it - dr3w_94_ : RT @llyfrausandrain: 'they're so toxic ew' and then it's just un ricciolino gay che guarda dormire il ricciolino bisessuale di cui è innamo… -