Uccise e fece a pezzi madre: morto dopo aggressione in cella (Di sabato 8 gennaio 2022) Eduardo Chiarolanza, l'uomo affetto da problemi psichiatrici che lo scorso settembre ha ammesso di avere ucciso e fatto a pezzi la madre 84enne, Eleonora Di Vicino, nel quartiere Pianura di Napoli, è ... Leggi su notizie.tiscali (Di sabato 8 gennaio 2022) Eduardo Chiarolanza, l'uomo affetto da problemi psichiatrici che lo scorso settembre ha ammesso di avere ucciso e fatto ala84enne, Eleonora Di Vicino, nel quartiere Pianura di Napoli, è ...

Uccise e fece a pezzi madre: morto dopo aggressione in cella - Cronaca ANSA Nuova Europa

Eduardo Chiarolanza, l'uomo affetto da problemi psichiatrici che lo scorso settembre ha ammesso di avere ucciso e fatto a pezzi la madre 84enne, Eleonora Di Vicino, nel quartiere Pianura di Napoli, è morto dopo un'aggressione subita in cella.