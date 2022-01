Advertising

ilfaroonline : Tempesta di neve in Pakistan, migliaia di auto bloccate nel gelo: 19 morti - CatelliRossella : ??????Pakistan: bloccati nella tempesta di neve, almeno 19 morti - Asia - ANSA - lillydessi : Pakistan: bloccati nella tempesta di neve, almeno 19 morti - Asia - ANSA - CorriereQ : Pakistan: bloccati nella tempesta di neve, almeno 19 morti - GiaPettinelli : Pakistan: bloccati nella tempesta di neve, almeno 19 morti -

Ultime Notizie dalla rete : Tempesta neve

Almeno 19 persone sono morte dopo che le loro auto sono rimaste bloccate a causa delle abbondanti nevicate e della congestione del traffico a Murree, località di montagna a circa 30 chilometri dalla ...Un ex campione di hockey si smarrisce in una bufera die inizia una lotta per la sopravvivenza. (SKY CINEMA DRAMA HD ore 21.00/canale 308) Io sonoMarco Giallini ed Elio Germano in una ...ROMA. Almeno 19 persone sono morte dopo che le loro auto sono rimaste bloccate a causa delle abbondanti nevicate e della congestione del traffico a Murree, località di montagna a circa 30 chilometri d ...Almeno 19 persone sono morte dopo che le loro auto sono rimaste bloccate a causa delle abbondanti nevicate e della congestione del traffico a Murree, località di montagna a circa 30 chilometri dalla c ...