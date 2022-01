Serie A, Salernitana: 5 aggregati dalla Primavera per la partita contro il Verona (Di sabato 8 gennaio 2022) Stefano Colantuono, allenatore della Salernitana, rinforza la truppa in viaggio per Verona con elementi della Primavera “sopravvissuti” al focolaio Covid-19 che ha colpito prima squadra e giovanili. De Matteis, Motoc, Russo, Cannavale e Perrone sono dunque aggregati per l’impegno del Bentegodi. Tra le poche certezze per la prima squadra c’è la presenza di Vincenzo Fiorillo che difenderà i pali. In attacco quella di Milan Djuric, che potrebbe far coppia con Gondo. Dubbi sull’assetto difensivo: potrebbe essere a tre, oppure a quattro. Più probabile la seconda ipotesi, con Gyomber e Gagliolo centrali e Delli Carri e Veseli larghi. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 8 gennaio 2022) Stefano Colantuono, allenatore della, rinforza la truppa in viaggio percon elementi della“sopravvissuti” al focolaio Covid-19 che ha colpito prima squadra e giovanili. De Matteis, Motoc, Russo, Cannavale e Perrone sono dunqueper l’impegno del Bentegodi. Tra le poche certezze per la prima squadra c’è la presenza di Vincenzo Fiorillo che difenderà i pali. In attacco quella di Milan Djuric, che potrebbe far coppia con Gondo. Dubbi sull’assetto difensivo: potrebbe essere a tre, oppure a quattro. Più probabile la seconda ipotesi, con Gyomber e Gagliolo centrali e Delli Carri e Veseli larghi. SportFace.

