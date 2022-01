Scuole chiuse in Campania, l’ordinanza: “Misure indispensabili” (Di sabato 8 gennaio 2022) Scuole dell’infanzia, elementari, medie e asili nido chiusi in Campania fino al 29 gennaio. Nell’ordinanza, firmata ieri dal governatore Vincenzo De Luca, si legge che la situazione sanitaria della Campania “corrisponde alla fattispecie” di rischio “estremamente elevato” di diffusione del virus che consente anche alle Regioni non in zona rossa “eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche”. Le Misure anti assembramenti e la sospensione dell’attività didattica nelle Scuole dell’infanzia, elementari e medie sono “strettamente indispensabili a scongiurare il tracollo del sistema sanitario regionale” e “proporzionate e adeguate alla diffusione dei contagi in tutti i territori”, si legge in un passaggio. Il provvedimento, hanno riferito ... Leggi su italiasera (Di sabato 8 gennaio 2022)dell’infanzia, elementari, medie e asili nido chiusi infino al 29 gennaio. Nel, firmata ieri dal governatore Vincenzo De Luca, si legge che la situazione sanitaria della“corrisponde alla fattispecie” di rischio “estremamente elevato” di diffusione del virus che consente anche alle Regioni non in zona rossa “eccezioni allo svolgimento in presenza delle attività educative e scolastiche”. Leanti assembramenti e la sospensione dell’attività didattica nelledell’infanzia, elementari e medie sono “strettamentea scongiurare il tracollo del sistema sanitario regionale” e “proporzionate e adeguate alla diffusione dei contagi in tutti i territori”, si legge in un passaggio. Il provvedimento, hanno riferito ...

