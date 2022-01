Scuola, i presidi con De Luca: Non poche difficoltà a causa dei contagi (Di sabato 8 gennaio 2022) “Molti dirigenti scolastici avevano chiesto di attivare la Dad e come Associazione avevamo chiesto due settimane di didattica a distanza, quindi siamo in linea con la decisione del presidente De Luca ma ora vedremo che cosa succederà considerato che il Governo ha annunciato che intende impugnare l’ordinanza regionale”. A parlare è Francesco De Rosa, presidente ANP Campania, all’indomani dell’ordinanza del governatore campano che rinvia il rientro in aula alla fine del mese di gennaio per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Una decisione rispetto alla quale De Rosa afferma che “non si tratta di essere concordi o discordi perché è indubbio che i contagi ci sono soprattutto nella fascia della primaria e dunque da lunedì le scuole attiveranno la Dad”. Uno scenario che potrebbe cambiare nuovamente all’improvviso visto che il Governo impugnerà il ... Leggi su ildenaro (Di sabato 8 gennaio 2022) “Molti dirigenti scolastici avevano chiesto di attivare la Dad e come Associazione avevamo chiesto due settimane di didattica a distanza, quindi siamo in linea con la decisione del presidente Dema ora vedremo che cosa succederà considerato che il Governo ha annunciato che intende impugnare l’ordinanza regionale”. A parlare è Francesco De Rosa, presidente ANP Campania, all’indomani dell’ordinanza del governatore campano che rinvia il rientro in aula alla fine del mese di gennaio per le scuole dell’infanzia, elementari e medie. Una decisione rispetto alla quale De Rosa afferma che “non si tratta di essere concordi o discordi perché è indubbio che ici sono soprattutto nella fascia della primaria e dunque da lunedì le scuole attiveranno la Dad”. Uno scenario che potrebbe cambiare nuovamente all’improvviso visto che il Governo impugnerà il ...

petergomezblog : Rientro a scuola, l’appello di mille presidi a Draghi: “Tutti in didattica a distanza per due settimane. Dobbiamo f… - alexbarbera : Scanner, mascherine, tre dosi, obblighi vaccinali, pass, superpass, e i presidi dicono che non possono ancora garan… - fattoquotidiano : #Scuola, 2mila dirigenti contro Draghi e Bianchi: “Timori per escalation assenze prof” @alexcorlazzoli - ssofiaa_a : RT @onlineluca: Il 10 gennaio si torna a scuola. 200.000 contagi al giorno Medici, Presidi vi dicono che LA SITUAZIONE È CRITICA E SE SI CO… - sghi29 : RT @Baldassarre_31: Ma i signori presidi hanno chiaro che il loro mestiere è fare funzionare le scuole e che la scuola è un servizio pubbli… -